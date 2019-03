Fernando Armas realiza parodia sobre la detención del ex presidente Alejandro Toledo

Alejandro Toledo, ex presidente de la República, volvió a ser noticia luego de estar bajo los efectos del alcohol en la vía pública, ser detenido por las autoridades del estado de California (Estados Unidos) y llevado a la prisión de la localidad, donde ingresó a las 12:01 del domingo. Rosmey Blankswade, detective del condado de San Mateo, informó mediante un comunicado que el ex mandatario pasó la noche detenido y fue puesto en libertad a las 9:00 a.m.

Tras esta noticia, el humorista Fernando Armas no perdió la oportunidad para hacer alarde de su creatividad y realizar una parodia durante la entrevista que le realizó el programa 'La Banda del chino'. Fiel a su estilo, el comediante simuló estar algo mareado y no poder tener estabilidad al momento de pararse y mencionando algunas frases que generó la risa del reportero.

En su cuenta oficial de Instagram, el cómico compartió un video donde realiza otra imitación al ex presidente, pero esta vez, acompañado con una botella de licor.

Es importante recordar que el ex presidente de la República se encuentra prófugo de la justicia en el mencionado país y es investigado por recibir presuntamente 20 millones de dólares de la constructora brasilera Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa en la licitación para la construcción de la carretera Interocéanica. Los pagos se habrían realizado entre 2005 y 2008.

Horas más el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado referido al ex presidente Alejandro Toledo