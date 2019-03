Sunat embargó una de las propiedades de cantante Sonia Morales [VIDEO]

Sonia Morales fue invitada en el programa 'Andrea al mediodía' de ATV, donde contó algunos pasajes de su vida artística y personal. Y en medio de la entrevista, la cantante folklórica generó confesó que estuvo desesperada cuando se enteró que, tras abrir una empresa, confió en un contador para que maneje sus gastos administrativos, pero al final la estafó y se desapareció.

Ante las irregularidades de su trabajador, la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) le envió una notificación donde hace referencia a sus ahorros en el banco y la falta de pagos tributarios, documento que dejó desconcertada a la artista musical, ya que ella estaba segura que su trabajador estaba haciendo los pagos correspondientes.

"Cuando llegué a la capital, me venía contratos. Yo como no sabía, ahorraba en el banco y un día SUNAT se dio cuenta. Primero me habían dicho que cree una empresa, lo hice. Luego conseguí un contador, porque en ese tiempo yo desconocía por qué tenía que pagar el IGV, el impuesto a la renta, entonces confíe en él y cada mes me pedía que:"hay que pagar esto" y nunca pedía mi comprobante, que es lo peor. Entonces pasó que la SUNAT me notificó por mis ahorros en el banco", explicó la cantante folklórica a la periodista Andrea Llosa-

"Yo le llamé al contador y le dije por qué me están notificando, porque se supone que estamos pagando, pero me dijo:"no se preocupe, eso lo soluciono". Yo confiada en las capacidades del señor y después desapareció", añadió la artista musical.

Cantante Sonia Morales cuenta por qué Sunat embargó una de sus propiedades.





