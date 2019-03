Angie Jibaja desmiente a Caroline Visser sobre consumo de drogas [FOTOS]

¡No se libra de la polémica! En la última edición de 'Magaly TV, la firme', Caroline Visser, quien fuera la mejor amiga de Angie Jibaja, reveló que ambas consumieron crack cuando se encontraban desaparecidas.

Según la modelo venezolana ella se reencontró con la popular 'chica de los tatuajes' porque conocía de su situación y buscaba apoyarla, sin embargo, recayó en las drogas porque ella también afrontaba un momento difícil con su pareja.

"Recaigo después de haber tenido una fuerte discusión con mi pareja porque él no quería que yo me quedara ahí, ya de por sí ya teníamos unos días complicados por mi amistad con ella, porque él no quiere que yo esté con ella", señaló Caroline.

Es después de este comentario que ella aseguró que lo que consumieron fue crack (cocaína mezclada con bicarbonato) y que fue Angie la encargada de conseguirlo.

"Ella llamaba a sus amistades y de hecho se las facilitaban", dijo la modelo.

Estas declaraciones no fueron del gusto de Angie Jibaja, quien no dudó en usar su cuenta oficial de Instagram para arremeter con su exmejor amiga. "Falso, es increíble como la gente lucra con alguien que le dio todo", fue lo que escribió la modelo.

Hasta el momento Caroline Visser no se ha pronunciado tras lo dicho por quien fuera su amiga. Al contrario, ella ha aprovechado de compartir en sus redes sociales los diferentes mensajes de apoyo que recibe de sus seguidores.

Como se sabe la modelo venezolana hace algunos años fue acusada de narcotráfico.