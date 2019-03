Susan Prieto impacta al aparecer en traje de baño

“Dígale”, de Corazón Serrano, fue la canción con la que la cantante Susan Prieto se hizo famosa en las redes sociales. Ni siquiera su participación en algún programa de televisión le dio tanto éxito.

En una entrevista anterior con La República, la joven que cuenta con miles de seguidores en Youtube reveló que son ellos los que más escuchan sus covers que la gente que la vio en ‘Perú tiene talento’, ‘La voz Perú’ y 'Los 4 finalistas'.

“Yo no les doy mucho crédito a los realities, es decir, me hice más conocida, pero la gente que escucha mi música es más por lo que ve en las redes sociales. Recuerdo que hice un concierto al que asistió solo la gente del Facebook y se llenó el local”, reveló.

“Los realities de canto me han ayudado en mi país, pero gracias a las redes sociales he llegado lejos con mi música”, expresó en otra entrevista.

“¿Por eso creas tus redes sociales?”, se le consultó, a lo que la intérprete recordó el éxito que tuvo a los 15 años con su primer cover.

“Siempre hice covers y variaron mucho los temas musicales. Y todo lo hago por redes. No convoco a la prensa para mis eventos. Lo que hago es través de las redes invitar al público y llegan un montón. Es alucinante porque las marcas también apuestan por mí. Le quiero sacar el jugo a eso”.

Cuando fue consultada sobre las críticas que le hacen en las redes sociales por su aspecto físico, Prieto expresó: “¡Uf! Tomará unos 20 años más para que la gente olvide los estereotipos. A mí ya no me molesta, antes era más complicado. Es más, cuando alguien me escribe algo (un insulto) en el Facebook, hay 20 personas que le responden defendiéndome. Estoy contenta por eso porque hay muchísimas chicas que me escriben por ‘inbox’, chicas como yo, que son gorditas, pero también hombres y mujeres de 30 o 40 años”, dijo.

“Eso siempre existirá. Nadie es pepita de oro para gustar a todo el mundo. Me molesta que hagan esas cosas porque hay gente muy sensible a estos temas y les afecta. Yo no contesto, lo que hago es bloquear a esos usuarios. No tengo ningún problema por ser una persona de talla grande y creo que a mis seguidores tampoco (sonríe). Nunca me han hecho bullying en el colegio pero sí en las redes”.

Pese a los malos comentarios que le puedan llegar, Susan Prieto hace oídos sordos. Es más, la joven no tiene problemas en mostrarse con prendas diminutas o trajes de baño.

Susan Prieto tiene más de 430 mil suscriptores en Youtube, donde figuras covers que ha hecho de las canciones de Becky G, Natti Natasha, Bad Bunny y Daniela Darcourt.