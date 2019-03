Ivana Yturbe estuvo al borde de las lágrimas tras terminar con Jefferson Farfán [VIDEO]

Ivana Yturbe reveló que terminó su relación sentimental con Jefferson Farfán hace aproximadamente 15 días. Las declaraciones fueron dadas luego que el programa 'Magaly TV, la firme' mostró un video donde la modelo está con Mario Irivarren en horas de la madrugada.

La modelo también dio a conocer que al futbolista del Lokomotiv de Moscú "le incomodaban muchas cosas. No solo el tema Mario, sino también cosas que involucraban estar en un reality".

Y pese a que la popular 'princesa inca' se ha estado mostrando en sus redes sociales, en el set de 'Esto es guerra' sus ánimos no fueron bien vistos por los conductores del programa.

Así lo pudo Gian Piero Díaz, quien al preguntar los motivos por las que Ivana Yturbe llegó tarde al reality juvenil, ella solo atinó a reconocer su falta y pedir que la sanciones si es que se lo merece.

Sin embargo, el 'Tribunal' no quedó convencido con las cortas declaraciones de la modelo y le exigió que explique los verdaderos motivos de su tardanza. Ante la insistencia, la ex pareja de Jefferson Farfán se mostró nerviosa y algo desencajada y no mencionó ninguna palabra.

Esta actitud de la joven modelo motivó a que el 'Tribunal' del programa decidiera quitar 20 puntos a los 'Retadores', equipo al cual pertenece Ivana Yturbe .

Video de Ivana Yturbe en 'Esto es guerra'