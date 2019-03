Diego Chávarri revela por qué tuvo 'affaire' con Macarena Vélez

En la larga lista de mujeres con las se involucró a Diego Chávarri figuró la chica reality Macarena Vélez, lo que sorprendió a muchos usuarios de las redes sociales.

"¿Tuviste un affaire con Macarena Vélez?", fue la pregunta seis que formuló Beto Ortiz a Diego Chávarri en la reciente edición de ‘El valor de la verdad’. El popular 'Diablito' afirmó con un “sí” sin titubear.

La expareja de Melissa Klug aseguró que cuando sucedió “algo” con ‘retadora’, esta al parecer estaba peleada con Said Palao. Incluso dijo que no tiene claro si la pareja había culminado en ese entonces la relación.

“No lo partí (a Said Palao). Macarena tiene una relación con él desde hace muchos años, creo que tres. Trabajé con él en un mismo programa (Combate), pero no compartíamos (mucho). Con Macarena trabajábamos juntos en el programa. No sé si venía con problemas con Said o ya no estaba con él”, contó Diego Chávarri en el temido sillón rojo.

Según el exfutbolista, la actual participante de ‘Esto es Guerra’ es una buena chica, incluso la calificó con un “10”.

“Me gusta como es como persona. Es centrada, guerrera y trabajadora. Ella había terminado una relación o estaba en problemas. Día a día, en el programa, se iba creando algo y teníamos más cercanía. Nos jugábamos, bromeábamos todo el programa y reíamos, hasta la gente de producción pensaba que tenía algo con ella… Llega un momento cuando ella termina su relación y empezamos a acercarnos más. Hemos pasado bastante tiempo, nos regresábamos juntos en su carro y pasó”, agregó.

Diego Chávarri fue el quinto invitado de Beto Ortiz en ‘El valor de la verdad’ y se llevó 25 mil soles de premio al revelar 20 preguntas, entre ellas se mencionó a Shirley Arica, Katty García, Melissa Loza, Yahaira Plasencia, Julieta Rodríguez, Melissa Klug y Ducelia Echevarría.

En la presente temporada de ‘El valor de la verdad’ han participado personajes como Poly Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y Alexandra ‘La Chama’ Méndez.