Rafael: "Mario no apoyó a Pancho por temor a perder la capitanía" [VIDEO]

Luego de la eliminación de Austin Palao, Rafael Cardozo rompe su silencio y realiza fuerte acusación contra Mario Irivarren. El garoto indicó que el ex de Ivana Yturbe no apoyó a Pancho Rodríguez porque teme que este le quite la banda de capitán.

La pareja de 'Cachaza' afirmó que el voto del capitán de los 'retadores' fue de manera estratégica, no por amistad como dijo él en declaraciones a su mismo canal.

"Pancho, lo que te salvó fue Ignacio, el que te iba a eliminar era tu capitán. Tu capitán votó para que Austin se quede; si dependiera del voto del capitán(...) tú estarías en casa con tu sofá mirando el programa", expresó Rafael Cardozo.

Sin embargo, Gian Piero Díaz lo minimizó diciendo que él es un fantasma, luego que realizara polémica confesión.

"Yo no le voy a responder a un fantasma ahorita. Para mí Rafael Cardozo, hoy, es un fantasma y te voy a explicar por qué. Que una persona, de la edad de Rafael Cardozo, le lance una llanta cuando alguien está parado(...) te puede original una lesión. Él no debería estar en el programa hace rato", explicó el popular 'Pipi'.

"Él quiere eliminar a Pancho porque tiene miedo que le robe la capitanía, por eso decidió quedarse con Austin, ¿o va mentir también?. ¿No querías eliminar a Pancho por tu capitanía?", replicó el brasileño.

En su defensa, Mario Irivarren argumentó que no tiene un tema de vanidad con la banda, pero tuvo que elegir a Austin Palao por su gran amistad.

De otro lado, Pancho Rodríguez rompió su silencio y prefirió tomar de la forma más salomónica las declaraciones de Mario, explicando que la decisión que haya tomado su capitán sea la mejor. En ese contexto, el participante de 'Esto es Guerra' agradeció la nueva oportunidad que le dieron.

