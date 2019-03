Imitador de 'Machin' fue sorprendido por Carlos Alcántara durante programa en vivo [VIDEO]

Christopher Bracamonte fue entrevistado en el programa Radio Capital para contar su historia con respecto a su imitación como 'Machín', que gracias a la difusión de un video en las redes sociales, donde se luce vestido como el recordado personaje de Carlos Alcántara, se volvió famoso.

En un momento de la entrevista, el humorista, conocido también como 'Machín' de Barranca, fue sorprendido por el mismo actor, quien se comunicó con la emisora radial para elogiar y felicitar a su imitador por el trabajo que realiza en las calles. El popular 'Cachín' también contó de cómo se en las calles.

"Yo le felicito. Sé lo duro que es trabajar en la calle y lo duro que es depender del público que día a día vas pasando por distintas ciudades. Me hace feliz el que alguien haga imitación de un personaje tan querido para mi y para el Perú también. He visto un montón de situaciones, como por ejemplo una señora que llamaba a su perro 'Machín Alberto', pero nunca había visto a una persona en la calle haciendo esa imitación", comentó Carlos Alcántara al inicio de su llamada.

Ante escuchar las palabras del recordado actor del programa 'Pataclaun', Christopher Bracamonte, con la voz entrecortada, le manifestó la emoción de poderse comunicarse con él, al menos, por vía telefónica, además de confesar que le gusta el arte escénico.

"Un gusto muy enorme, hasta el alma. Yo en algún momento sabía que, con lo que uno hace y la perseverancia, llegaría a saludarlo. Como personaje de Machín y Nandito tengo tres años, lo estudio mucho. Me gusta mucho el arte escénico. Muchas gracias el haberle conocido", dijo el ahora famoso 'Machín' de Barranca.

"Me gustaría que le vaya muy bien, no solo aquí, sino en algún programa que lo quiera ver y tenerlo en sus filas, no solamente haciendo la imitación de Machin. Lo veo que tiene muchas condiciones", dijo Carlos Alcántara.

El imitador de 'Machín' dijo querer tener la oportunidad para poder conocer en persona al recordado actor de 'Pataclaun' y "que toda esa buena vibra que tiene usted me la transmita".

Carlos Alcántaa conversa con cómico que imita a 'Machiín'

El video de Christopher Bracamonte imitando a 'Machín' y que ha circulado en las distintas redes sociales.