'La Voz México': Belinda rechazó entre lágrimas a reconocido actor de Televisa [VIDEO]

Ayer inició las audiciones de La Voz México, que se transmite por primera vez por Televisión Azteca y no en Televisa, y el actor y comediante Juan Carlos Casasola se animó a interpretar "Uno entre mil yo ganaré" de Manuel Mijares. Pero su presentación no llegó convencer al jurado conformado por Belinda, Lupillo Rivera, Yahir y Ricardo Montaner.

El también actor de "Cats" no transcendió como esperaba, pues ninguno de los coaches volteó su silla para que fuera parte de su equipo, y al terminar su interpretación se quedó parado en el escenario escuchando los aplausos y gritos del público.Pero lo que generó mayor sorpresa fue cuando los jueces se enteraron de quién se trataba, pues no imaginaron que quien estaba frente a ellos era un reconocido actor que ha participado en distintas producciones.

Sin embargo, los jueces destacaron la energía y la fuerza que puso al momento que estuvo en el escenario interpretando una conocida canción. El momento más emotivo fue cuando Belinda no pudo contener el llanto al mencionar que le apena el haberle dicho que no a Juan Carlos Casasasola, pero le animó a que continúe con sus sueños.

"Me entra sentimiento, pues que le echó tantas ganas y me duele decirle que no, no haber volteado mi silla. Solo quiero decirte que admiro mucho que estés aquí, disfrutamos mucho tu interpretación y que lo siento mucho. Pero no te desanimes, porque nunca es tarde para cumplir tus sueños. Sentimos mucho los cuatro de no haber apretado el botón, pero no te desanimes", dijo con la vs entrecortada la también actriz mexicana.

Estas palabras fueron bien recibidas por Juan Carlos Casasola, quien agradeció los buenos deseos de Belinda.

"Cuando veas el programa en la tele, valora el hecho de haber pasado por aquí, porque la plataforma de La Voz es un proyecto mundial, y el que estés ahí parado es una gran ganancia. Son miles de personas que están entrando para audicionar y tú eres una de las personas que tuvo la oportunidad. Recibe una abrazo de parte de nosotros y todo el ánimo del mundo", añadió Ricardo Montaner.

La Voz México 2019: Mira la audición de Juan Carlos Casasola y la opinión de Belinda