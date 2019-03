YouTube Viral: Selena Gomez y J Balvin enloquecen a fans con video juntos

Es viral en YouTube. La cantante Selena Gomez estrenó el videoclip oficial de 'I Can't Get Enough', canción que comparte junto a J Balvin, Benny Blanco y Tainy.

El lanzamiento oficial del videoclip se realizó este 12 de marzo y cada artista se encargó de promocionar este nuevo material desde sus cuentas oficiales de Instagram.

Tal es el caso de Selena Gomez, quien compartió una instantánea al lado del músico colombiano. Según se puede ver en la fotografía, ambos artistas se lucieron en una pijama como parte del vestuario del videoclip oficial.

"No puedo creer que lo hayamos logrado en una toma, incluso si me hubiera caído una o dos veces intentándolo", expresó la ex de Justin Bieber en la red social.

El reggaetonero J Balvin no se quedó atrás y también hizo una publicación para anunciar su nuevo trabajo internacional: "'I Can't Get Enough' ya tiene video".

Los fans de ambos artistas no se hicieron esperar y se pronunciaron en la sección comentarios para felicitar a los cantantes por su nuevo proyecto en la industrial musical.

"La forma en la que @jbalvin tira a @selenagomez en esa cama jijiji", "me gustan cómo se ven", "linda pareja hacen", "mis dos ídolos favoritos", "Balvin con Selena, OMG voy a morir en paz", "pura gente hit", "ahora solo falta con Bad Bunny", "siempre esperé esto" y "yo aún no supero el 'Taki, taki'", se pudo leer entre los comentarios.

Mira 'I Can't Get Enough' de Selena Gomez, J Balvin, Benny Blanco y Tainy