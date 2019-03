Antonio Pavón a Sheyla Rojas: "Que te dejen vestida y alborotada, debe ser terrible"

Sheyla Rojas y Pedro Moral no se casarán, tal y como lo vaticinó Reinaldo Dos Santos. Ahora, Antonio Pavón salió a opinar sobre el particular a través de la reciente emisión del programa 'Válgame Dios'.

Casi en simultáneo, Sheyla Rojas se manifestaba en una entrevista con Patricio Parodi en el programa 'En Boca de Todos'.

"Es un tema que la verdad no lo quiero tocar, no lo voy a tocar. Tú también pato, lo poco que me conoces o lo mucho que me conoces, sabes que soy muy reservada con mis temas; y sobre todo con estas cosas que son tan delicadas. No es un momento tan bonito para mí ni para Pedro. Lo que si voy a decir es que soy una mujer fuerte y que nadie me va a quitar la sonrisa", aclaró la ex de Antonio Pavón.

Sin embargo, el conductor de 'Válgame Dios' sorprendió al ex de Sheyla Rojas, quien manifestó que no sabía sobre el particular.

"¿Qué sabes de esta ruptura, qué ha pasado?", preguntó Rodrigo González en un enlace telefónico que tuvo con Antonio Pavón.

En tanto, el español dejó en evidencia que él no había estado enterado sobre el particular.

"Hola que tal (...) Nada, la verdad que me has pillado por sorpresa, me ha llamado la producción para preguntarme y no sabía nada; justo estaba volviendo de la playa para dejar a Antoñito en casa. Me enteré de la noticia y han empezado a llamar, preguntarme;no sabía nada", expresó.

En ese contexto, el ex de la conductora de 'Estás en todas' admitió que tiene una buena relación con Pedro Moral.

"La última vez que yo hablé con Pedro fue cuando pasó el problema que no podía recoger a Antoñito y hablé con Pedro y se portó bien conmigo. Desde que resolví ese problema, ya no volví hablar con él", agregó.

Además, Antonio Pavón lamentó que le haya pasado eso a Pedro Moral, porque aseguró que el empresario es un buen hombre.

"No lo sé, yo pensé que todo era muy bonito y que se iban a casar y que estaban muy ilusionados. La verdad, lo que le está pasando no se lo deseo a nadie, porque 'que te dejen vestida y alborotada, debe ser terrible'. No sé por qué le habrá dejado, es un buen chico, es buena persona, es un chico educado...", argumentó.

Finalmente, Rodrigo González preguntó sobre la supuesta fama que se ha ganado Pedro Moral con venderse como un "gran empresario" y que al final esto no sería así, motivo por el cual Sheyla Rojas habría terminado la relación; sin embargo, Antonio Pavón cortó la llamada y dejó al aire la respuesta que esperaba obtener el conductor de 'Válgame Dios'.

Antonio Pavón responde sobre ruptura de Sheyla Rojas y Pedro Moral