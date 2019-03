Juan Diego Álvarez sobre mamá de Melissa Loza: "Me da pena la señora Guadalupe" [VIDEO]

¡La polémica continúa! El novio de Melissa Loza, Juan Diego Álvarez, llegó al programa de Milagros Leiva para hablar sobre la acusación que pesa sobre él por microcomercialización de drogas.

Como se recuerda, el escándalo estalló hace unas semanas, cuando la señora Guadalupe Vigil, madre de la exchica reality, llegó al programa de Magaly Medina para contar que su hija se encontraba secuestrada por Juan Diego y que además la habría obligado a consumir drogas.

Milagros Leiva durante la entrevista le pidió a Juan Diego su opinión sobre lo dicho por la madre de su novio. "A mí me da mucha pena la señora Guadalupe, yo la conozco, siempre se comportó muy bien conmigo y no entiendo por qué está siendo este tipo de acusaciones en mi contra y yo creo que ella está siendo manipulada completamente por Pedro Barandiarán, que es el pedófilo", señaló tajante el novio de la exparticipante de 'Esto es Guerra', además aseguró que su suegra habría recibido dinero para hacer la denuncia.

Sin embargo, ahí no terminó el tema y Juan Diego señaló que uno de los motivos por lo que la madre de Melissa habría hecho esas terribles acusaciones tendrían relación con que la exchica reality dejó de aportar económicamente con su familia.

"Cuando yo empiezo mi relación con Melissa Loza me percato de muchas cosas que para mí no está bien [...] pero no había consideración y toda su familia estaba abusando de ella. Cualquier gasto, inclusive cuando falleció su abuelito, ella fue la que corrió absolutamente con todos los gastos", señaló Melissa.

Si bien aseguró que jamás la manipuló, sí mencionó que él no iba a permitir que siguieran abusando de su pareja.

Juan Diego Álvarez llegó al set de Milagros Leiva a contar detalles de lo sucedido

Esta fueron las declaraciones de la madre de Melissa Loza