Alexandra Méndez explotó contra sus detractores con duro mensaje en redes sociales [FOTOS]

¡No tolera las críticas! Alexandra Méndez usó su cuenta oficial de Instagram para enviar un mensaje a todos aquellos que la critican por sus revelaciones en la última edición de 'El valor de la verdad'.

"Nunca te dejes llevar por el miedo de las habladurías, por el estúpido “que dirán”, el que dirán de unos cuantos a los que nada debemos, nada nos dieron y nada nos darán", escribió la popular 'Chama'. Dicha publicación fue acompañada de una fotografía de ella.

La publicación alcanzó rápidamente los 20 mil 'me gusta' y además fue comentada por algunos seguidores de la modelo venezonala.

"Si fuera hombre no dirían nada y le reventarían cuetes", "Vive a tu manera, de la que seas feliz por ti. El resto no interesa", "Hermosa eres única, no hagas caso a gente mala, decir la verdad es bueno. Sigue adelante", "Lo que pasa Chama es que la sociedad limeña es tan hipócrita que no está preparada para gente transparente y directa como tú" y "Nadie es quién para juzgar tu vida", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

Como se sabe, la modelo venezolana reveló que pasó la Navidad de hace tres años con Paolo Guerrero, además contó haber sido invitada por Jefferson Farfán al 'Búnker'. Pero, la revelación que ha generado más polémica, sin duda, ha sido el rechazo a Christian Cueva. Pues en la época en el que el futbolista del Santos de Brasil al buscaba, recién había nacido su tercer hijo.

