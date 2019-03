Esposa de Cueva hace anuncio tras confesiones de Alexandra Mendez

A través de sus redes sociales, el periodista Beto Ortiz dio a conocer que su próxima invitada en 'El valor de la verdad' iba a ser Alexandra Méndez, mejor conocida como ‘La Chama’.

Junto a su anuncio en Facebook, el pasado viernes 8 de marzo, el comunicador de Latina compartió un avance de su programa, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

En el primer avance del programa se puede escuchar que la popular 'La Chama' habló de Nicola Porcella, con quien aceptó que tuvo intimidad, Paolo Guerrero y hasta de Christian Cueva, quien en la actualidad milita en el Santos de Brasil.

"¿Choteaste a Christian Cueva cuando te afanaba?", se le escucha decir al conductor del programa de Latina en el video promocional.

Si bien en el adelanto no se sabe si la popular ‘chama’ responde si es verdad o no, segundos después, la modelo venezolana señala lo siguiente: "te voy a agradecer por favor, que no me escribas porque tú tienes esposa, o si no le voy a escribir yo a ella. Y él no me creía y yo le escribí a ella".

Tras esta revelación, la esposa de Christian Cueva, Pamela López Solórzano, evitó pronunciarse sobre las declaraciones de Alexandra Méndez.

La pareja de Christian Cueva hizo oídos sordos a las declaraciones sobre el popular ‘Cuevita’ y se animó a revelar que se encuentra en la dulce espera.

En su cuenta de Instagram, la que actualmente tiene restringida para no ser seguida, Pamela López Solórzano habría revelado que espera una mujercita.

“¡Mujer! Vida que da vida .... Gracias Padre amado por tu gracia, por tu misericordia y por tu bendición”, es la leyenda que acompaña a la publicación.

Ya en el programa, ‘La chama’ habló de Christian Cueva en la pregunta 10 y confirmó que el seleccionado peruano quiso seducirla, cuando Pamela recién había dado a luz.

La modelo venezolana contó que ella lo encaró y lo amenazó con contarle todo a su esposa. “De allí no me escribió más nunca, allí me liberé”, expresó la extranjera.