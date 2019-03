Daniela Darcourt“Los problemas hay que tomarlos de manera lúdica”

¿Qué opinas de Gisela Valcárcel?

Me encanta, siempre la he admirado y seguido, y ahora es una muy buena amiga, es una excelente empresaria y mamá, he tenido el placer de conocerla más a fondo y, definitivamente pues, de enamorarme de su personalidad.

En ‘Gisela busca’ (hoy) se te ve junto a Pedro Loli, ¿harán algo juntos?

Sí, definitivamente tenemos planes de hacer algo juntos, regalarles una canción a todo ese público que estuvo detrás de “los chichos” durante ‘El dúo perfecto’; espero que se termine de concretar la idea para poder sacarla muy pronto.

En tus redes compartiste el meme que colgó Paula Arias en el que se bromea con el incidente que tuviste con Salim Vera...

Sí, lo compartí porque me pareció gracioso, la creatividad de los peruanos se dispara cual cohete y, además, dije ‘hay que tomarlo de la manera más lúdica posible’, y con esa imagen di el tema por cerrado.

¿Cómo enfrentas este tipo de adversidades?

Simplemente asumo el error, ubico a las personas tóxicas y sigo rodeada siempre de la gente buena que contribuye a que mi proyecto, mi carrera y mi vida personal sigan avanzando con fluidez.

¿Qué proyectos se vienen?

El término de la grabación de mi producción discográfica, la gira de medios promocionales para el tema ‘Señor mentira’, la reestructuración de un show completamente nuevo y giras internacionales. ❖