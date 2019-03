ExOne Direction, Louis Tomlinson, lanza single en homenaje a la memoria de su madre

El exOne Direction, Louis Tomlinson lanzó un nuevo single, que resulta ser un sentido homenaje a su madre, fallecida en 2016 a los 43 años víctima de Leucemia. El tema se titula Two of Us y es uno de los temas que contendrá su primer álbum en solitario aún sin fecha de lanzamiento.

Para Louis Tomlinson, escribir este tema ha sido una terapia para mitigar el dolor de su irreparable pérdida. "I know you'll be looking down. Swear I'm gonna make you proud/I'll be living one life for the two of us" ("Sé que estarás mirando hacia abajo. Juro que te haré sentir orgullosa/ Viviré una vida para nosotros dos"), canta el exOne Direction en este sentido tributo.

"Necesitaba sacar esta canción de mi pecho. De alguna manera, siento que había estado evitando escribir esta canción porque sabía que solo tenía una oportunidad de hacerlo bien. No pretendo ser demasiado entusiasta al respecto, pero si 'Two of Us' puede ayudar a otra persona que está pasando por el difícil momento que pasé, entonces eso me haría realmente feliz", escribió Tomilson de 27 años en un comunicado.

Desde que empezó la separación indefinida de One Direction, Louis Tomlinson ha publicado singles sueltos como "Just hold on" con Steve Aoki en 2016, o "Back to you", "Miss you" y "Just like you" en 2017. "Mi misión número uno este año es sacar mi álbum. No me sentiré contento hasta que salga, porque ya hace mucho que viene. He escrito muchas canciones, demasiadas para una producción así. Pero lo más importante es que esta producción tenga la sensación de que tiene sentido cuando lo reproduces de principio a fin. Va a ser un álbum que realmente construye una narrativa, una autobiográfica", reveló.