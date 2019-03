Ivana Yturbe y Brunella Horna revelan si son interesadas [VIDEO]

Ivana Yturbe y Brunella Horna han demostrado que viven los mejores momentos de sus vidas rodeadas de grandes obsequios por parte de sus parejas, Jefferson Farfán y Richard Acuña; sin embargo, ambas han tenido que soportar una serie de insultos y fuertes calificativos de personas que las han tildado de interesadas. Ante ello, las modelos decidieron no quedarse calladas y respondieron de forma contundente.

Las mejores amigas de Chollywood no se midieron al defender su amor por los acaudalados personajes, por ello dejaron en claro que no son personas interesadas, ya que ambas estarían con sus parejas por el cariño que les tienen.

Brunella Horna declaró a El Popular que fue Ivana Yturbe quien la animó para abandonar el estado de depresión en el que se encontraba tras el fin de su relación con Renzo Costa. “La que me animó a salir fue Ivana Yturbe. Yo había terminado una relación (Renzo Costa), estaba tirada en mi cama, no quería salir y ella me animó. ¿Cómo la veo a Ivana con Jefferson? Está feliz y tranquila”, detalló la conductora de televisión.

Por su parte, la flamante integrante de 'Esto es Guerra' afirmó que “Richard es un hombre excelente" y le encanta que esté con su amiga, además reveló que Jefferson Farfán le tiene mucho cariño a Brunella.

Ambas jóvenes fueron enfáticas en afirmar que no son interesadas, debido a la ola de comentarios en su contra, los cuales ponen en tela de juicio que los sentimientos por sus parejas sean verdaderos. “A mí me dijeron lo mismo. A mí nunca me han dejado de ver trabajando, a Ivana igual. A mí Richard no me mantiene, a ella, Jefferson no la mantiene”, manifestó Brunella.

En tanto, Ivana Yturbe también decidió enviar un mensaje final a todos sus detractores: “Nosotras estamos demostrando que somos mujeres independientes. Que la persona que tengamos a nuestro lado, pueda ganar cierta cantidad de dinero, no significa que voy a estar tirada en mi cama”.