Milagros Leiva encara a coronel de la PNP por detener a pareja de Melissa Loza

La periodista Milagros Leiva se comunicó con el coronel Walter Arana, de la división de tráfico ilícito de drogas, para poder aclarar algunas irregularidades que se habrían dado en el proceso de detención de Juan Diego Álvarez, la actual pareja de la modelo Melissa Loza, quien fue detenido por presuntamente ser comercializador de drogas.

Durante el programa, Milagros Leiva le pidió al coronel que explique cómo se dio el proceso para detener a la pareja de Melissa Loza. La autoridad mencionó que ellos respondieron a la denuncia que hizo Juan Carlos, hermano del detenido, y un periodista de ATV, quien habría cumplido con el papel de ser testigo de los eventos, por lo que estuvo presente en la detención.

La mujer de prensa encaró a Walter Arana por la participación de un periodista, de nombre Oswaldo Arteaga, quien es reportero del programa de Magaly Medina. La conductora del noticiero matinal resaltó que no entendía por qué el trabajador de "Magaly TV, la firme" se "coló" en la investigación. Pese a que precisó que no entendía cuál fue el criterio para armar el proceso de detención, el coronel comentó que "no tenía la capacidad para saber quién tenía la razón y quién no".

Milagros Leiva también añadió en la conversación con la figura de la PNP que se debió de detener al hermano de Juan Diego Álvarez para poder registrar su testimonio e involucrarlo en la investigación. Recordemos que la periodista ha sido la primera persona en entrevistar a Melissa Loza luego de que su pareja fue detenido por presuntamente comercializar sustancias ilícitas.

