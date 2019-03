Melissa Loza pide garantías para su vida por amenaza de muerte [VIDEO]

Melissa Loza se presentó en el programa de Milagros Leiva para referirse con respecto a la detención de su novio Juan Diego Álvarez, quien hace unos días fue detenido por la Dirandro por el presunto delito de comercializadión de drogas.

Esta es la primera vez que la ex integrante de 'Esto es guerra' da la cara ante un espacio televisivo, y además de defender a su novio, también negó rotundamente ser una persona consumidora de drogas como lo dijo su mamá en 'Magaly TV, la firme'. Y para demostrar que lo que dice es verdad, la modelo presentó en 'ATV Noticias Edición Matinal' el resultado del examen toxicológico, la cual fue negativo para marihuana.

Sin embargo, otro tema que también generó sorpresa en Milagros Leiva y el llanto de Melissa Loza fue cuando escucharon algunos audios en la que se escucha la conversación, primero de Juan Carlos cuando fue a grabar a Pedro, y otro de conversación telefónica de Juan Carlos Álvarez Vigil y Pedro Barándarán.

"Quieres meter a mi hermano Juan Diego en casos de narcotráfico en lo cual me involucra a mi y sacando información por pedofilia sobre mi menor hijo Marcelo" se escucha en el primer audio. Mientras que en la conversación telefónica se escucha: "Ah verdad. No me complican a mi hermano si es que lo siembran".

"He pedido garantías. [Pido al Ministro del interior] que se manifieste y que investigue bien, que cambie a ese grupo A que hizo todo esto. Que liberen a Juan Diego, que está ahí [encarcelado] injustamente", dijo Melissa Loza con la voz entrecortada.



Melissa Loza en entrevista con Milagros Leiva en ATV

Melissa Loza Pide garantías para su vida en el programa 'ATV Noticias Edición Matinal'.