Flavia Laos pide anillo de compromiso y Patricio Parodi sorprende con respuesta

Luego que Flavia Laos mostró sus deseos de pasar a la fila de las casadas y convertirse en madre en unas recientes declaraciones para la prensa, una periodista de 'Válgame Dios' fue en búsqueda de su enamorado Patricio Parodi y el integrante de 'Esto es Guerra' sorprendió a más de uno con su postura sobre el matrimonio.

El "guerrero" se encontraba en un evento público y la reportera de 'Válgame Dios' fue en su búsqueda para saber su opinión sobre el matrimonio y los hijos. Patricio Parodi se negó a contestar en un primer momento, pero ante la insistencia de la mujer de prensa, el chico reality señaló lo siguiente: "Estoy feliz y súper contento".

"Yo vivo mi día a día. Ella (por Flavia Laos) y yo estamos súper contentos y todo lo que verán de nosotros es pura felicidad", agregó el "guerrero".

Patricio Parodi y Flavia Laos tienen pocos meses de relación y ante los deseos de la modelo, el conductor Rodrigo González sentenció: "Si no han hablado al respecto (sobre el matrimonio), no quiere decir que no son el uno para el otro".

Por su parte, la conductora Gigi Mitre también opinó al respecto y señaló que las personalidades de América TV aún son muy jóvenes para dar el siguiente paso en su relación sentimental.

"Ellos son súper jóvenes y si ella dice que algún día quiere tener un hijo al que llamará Tadeo, eso no significa que necesariamente será con la pareja que tiene actualmente", señaló la conductora de 'Válgame Dios'.