Melissa Loza, entre lágrimas, revela la razón de su salida de EEG [VIDEO]

Melissa Loza reapareció en televisión nacional para dar fuertes revelaciones sobre el difícil momento que está viviendo por la detención de su pareja. La modelo terminó llorando en vivo y confesó cuál es su actual relación con su madre, quien acusó a Juan Diego Álvarez de mantenerla "secuestrada" y "alejarla" de 'Esto es Guerra'.

La exchica reality entristeció a sus seguidores al no aparecer en la listo de los participantes convocados, por ello la periodista Milagros Leiva decidió consultar por qué se había alejado del programa de América, donde era una de las integrantes más famosas.

Pese a que su madre dejó en claro que fue Juan Diego Álvarez quien no la dejó firmar con el programa, la modelo dejó en claro que decidió no participar en la nueva temporada por decisión propia, ya que decidió dar una pausa a su etapa en la televisión para dedicarse a su pareja y su hija.

"Decidí descansar después de tantos años de trabajo", afirmó Melissa Loza, tras ser consultada por Milagros Leiva en la última edición de su programa. "Decidí darme un tiempo para dedicarlo a mi pareja y mi hija", sentenció la popular figura de la televisión.

Peter Fajardo se pronuncia sobre Melissa Loza

El productor de 'Esto es Guerra' reveló que fue Melissa quien decidió no continuar dentro del programa. “Sorprendió mucho que Melissa no esté con nosotros, me dio pena, pero fue decisión de ella. Nosotros sí la quisimos y la buscamos, pero fue decisión de ella descansar una temporada”, precisó para un medio local.

Fajardo decidió no opinar respecto a la situación que actualmente vive la modelo Melissa Loza, quien salió en televisión para defender a su pareja imputado en un delito relacionado con drogas.