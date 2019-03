¿Ivana Yturbe no viajó con Mario Irivarren en Año Nuevo por ir con Jefferson?

Ivana Yturbe continua en boca de todos luego de sus polémicas respuestas que dio en el 'Confesionario' de 'Esto es Guerra'. Con su reciente ingreso al reality de competencia, la modelo causó revuelo entre los asistentes, en especial de Mario Irivarren.

Rosángela Espinoza fue una de los integrantes de 'Esto es Guerra' que puso en aprietos a Ivana Yturbe al preguntarle por el tiempo de 'luto' que guardó luego de terminar su relación con Mario Irivarren.

La 'chica selfie' estuvo en el programa de espectáculos que conduce Rebeca Escribens para 'soltar la lengua', más de lo que hizo cuando Ivana Yturbe estuvo en el 'Confesionario' del reality.

Pese a que Rosángela Espinoza manifestó que no era su intención hacerle ese tipo de preguntas a la pareja de Jefferson Farfán, Rebeca Escribens insistió en el tema para conocer más de cómo habría terminado la relación de los chicos reality.

La autoproclamada 'barbie peruana' contó que Mario Irivarren le había dicho a fines del año pasado que iba a ir de viaje por Año Nuevo y que ya había comprado los boletos con anticipación.

"Yo no sabía que había (Ivana) terminado recién con Mario. Recién me enteré ahí (durante las preguntas en el 'Confesionario' de Esto es Guerra) Sí, sí, terminaron en Año Nuevo. Pero yo no lo afirmo. Mario ya había comprado los pasajes, porque yo le pregunté: '¿Te vas a ir de viaje por Año Nuevo?' y él me dijo que sí", reveló Rosángela Espinoza.

Tras las declaraciones de Rosángela Espinoza, Rebeca Escribens le pidió, indirectamente, a la 'chica selfie' que dejara el tema ahí antes que se meta en problemas.

Mario Irivarren habría comprado los boletos para viajar con Ivana Yturbe para año nuevo

Mario Irivarren responde a Rosángela Espinoza

Mario Irivarren admitió que no tenía ningún plan, porque Rafael Cardozo 'choteó' al participante de 'Esto es Guerra'. En ese contexto, Ivana Yturbe aclaró que iban a viajar a Brasil, pero que para esa fecha no habían comprado ningún boleto porque ellos lo hacían una semana antes de realizar algún plan.

Rosángela Espinoza levantó en peso a Rebeca Escribens

Luego de las polémicas sobre su bajo rendimiento en 'Esto es Guerra', Rosángela Espinoza cargó en peso a Rebeca Escribens durante la trasmisión en vivo para demostrarle que es una mujer fuerte y no como todos la hacen ver en el reality.