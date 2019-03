EVDLV: Seguidores exigen que Beto Ortiz revele pregunta que no respondió Angie Jibaja

¡No develó el secreto! En la última edición de 'El valor de la verdad', Angie Jibaja decidió retirarse del concurso después de haber respondido la pregunta número 20. Su decisión fue tomada luego que Beto Ortiz le dijera que ya había usado todos sus comodines, entonces ella no quiso arriesgarse y se fue a casa con S/. 25 mil.

Sin embargo, los televidentes del programa de Latina no se quedaron conformes y buscaron conocer de qué se trataba la pregunta, es así que un usuario de Twitter se animó a escribirle al conductor: "Beto me tienes que decir la pregunta 21 porque no dormiré", se puede leer. el también periodista no pasó por alto dicho mensaje y le respondió.

"Acá me están exigiendo lo mismo pero no me acuerdo", señaló el mejor amigo de Carla García. Otros seguidores se sumaron a la pregunta y fueron insistentes, inclusive se animaron a especular a qué tema estaba relacionada.

Angie Jibaja se volvió a sentar en el tan temido sillón rojo después de varios y esta vez la revelación que ha generado más polémica fue la que estuvo relacionada a Jefferson Farfán, quien le pago una habitación de hotel costosa para conversar toda la noche. Pero a pesar de este gesto del futbolista, la popular 'chica de los tatuajes' señaló que ya no lo considera su amigo, porque en alguna ocasión no se portó como tal, inclusive aseguró que la bloqueó de sus redes sociales y desconoce cuáles habrían sido las razones por las que el futbolista del Lokomotiv tomó esa decisión.

Angie Jibaja se retiró de EVDLV