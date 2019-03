Johana Cubillas deja polémico mensaje referido a su padre y genera debate entre sus fans

En agosto del año 2018, Johana Cubillas hizo noticia al acusar a su padre, el ex mundialista con la selección peruana de fútbol, de nunca preocuparse por ella, tanto en el bienestar personal como económico, motivo por el cual le entabló una juicio de alimentos para que asuma su responsabilidad. Incluso, aseguró que su progenitor usó sus influencias para evitar que ingrese al periodistmo deportivo, actividad al cual se desempeña actualmente.

Ahora, una vez más, la hija del conocido ex futbolista peruano Teófilo Cubillas usó su cuenta de Instagram para dejar controvertido extenso mensaje donde hace referencia a su padre y manifiesta su enfado porque la gente cree que ella está donde está gracias a su papá.

"MODO GRACIAS A SU PAPÁ! Mi papá debe ser de las personas que más me quitó en la vida. Me quitó la estabilidad cada vez que no estuvo en los momentos importantes, me quitó el amor cuanto decidió dejarme de hablar hace 11 años, me quitó la familia cuando no quiso presentarme a mis medios hermanos y lo más jodido fue que me quitó la paz cuando empecé con mis problemas de ansiedad y pánico a raíz de todo lo anterior", escribió la periodista de deporte en su cuenta de Instagram.

"Cada vez que leo o escucho que yo tengo todo gracias a mi papá siento una rabia enorme: me indigno. No tienen idea de lo que dicen, no tienen idea de lo difícil que es que tu papá sea de los hombres más famosos e importantes del país y tener que fingir una sonrisa cuando te lo nombran, tener que inventarte historias para no quedar mal, o tener que mentir que llevamos una relación perfecta solo por mantener su imagen impecable", continuó Johana Cubillas.

Y ante esta polémicas palabras dirigidas a su padre, el ex futbolista peruano Téofilo Cubillas, no dudó en aprovechar su publicación para dar un consejo a los jóvenes. "Que hoy quede claro que todo lo que uno hace en la vida es gracias a uno mismo, a sus batallas, a sus derrotas y a sus triunfos. Mis logros son MÍOS. No hablen por hablar, no hagan juicios apresurados... aún no conocen mi historia".

Mensaje y foto que compartió Johana Cubillas en Instagram





Seguidores de Johana en Instagram expresan su opinión ante duro mensaje contra su padre

Johana Cubillas hace importantes revelaciones con respecto a su padre en el programa 'Beto a saber' de ATV