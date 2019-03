Ivana Yturbe arremete contra Rosángela por opinar sobre su romance con Farfán

La llegada de Ivana Yturbe a 'Esto es Guerra' continúa generando polémica, debido a que la modelo se sometió a incómodas preguntas de sus compañeros sobre su actual relación con Jefferson Farfán, generando más de un momento incómodo en la reciente edición del programa.

A raíz de la confirmación de la relación entre Ivana Yturbe y Jefferson Farfán son muchas interrogantes relacionadas a cómo inició su relación, en especial a su actual situación con el modelo Mario Irivarren, con quien mantuvo un sólido romance durante varios meses antes de confirmar la separación.

Rosángela Espinoza decidió romper con las dudas relacionadas a Mario Irivarren e Ivana Yturbe, dejando en claro que actualmente solo mantienen una relación laboral. "Definitivamente en el ambiente de trabajo no debe haber ningún problema. Mario y yo no tenemos comunicación desde hace un tiempo, así que no puedo decir cómo va mi relación ahorita", reveló la modelo.

Sin embargo, a raíz de la insistencia de Rosángela, terminó contestando. "Cuando alguien termina su relación se toma su tiempo", dijo Ivana, quien recibió un incómodo comentario de la 'chica selfie' sobre el alejamiento que vivió con el capitán de los retadores.

Ivana Yturbe se molesta con Rosángela Espinoza tras hablar de su pasado con Mario Irivarren

Tras los comentarios en doble sentido de Rosángela, Ivana decidió no ahondar sobre el tema dejando en claro que "el burro hablaba de orejas", tras recibir las duras críticas de la modelo por sus decisiones en contra de Mario Irivarren.

