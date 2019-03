Magaly TV La Firme: Fiscalía no cita a Nicola Porcella, pero sí a otros invitados a la fiesta [VIDEO]

¿Nicola Porcella tiene corona? En víspera, Poly Ávila y Claudia Meza se presentaron en la Comisaría de Mala para ampliar su denuncia y acelerar el proceso para ubicar a los responsables de haberlas drogado contra su voluntad. Los abogados de la argentina y Miss Trujillo revelaron que la Fiscalía las citó a la mencionada comandancia para ratificar su acusación y brindar otros detalles.

Se ha informado que ambas denuncias se han juntado en un solo folio y se vendría organizando para citar a los otros implicados en la ‘fiesta del terror’, pero llamó la atención de Magaly Medina que ya hayan pasado varias semanas y todavía el Ministerio Público no ha citado oficialmente a Nicola Porcella.

¿Por qué Fiscalía citan a todos menos a Nicola Porcella?

“El fiscal dirige su investigación y ya debe estar elaborando una teoría del caso, por lo menos preliminar. El que no hayan citado al señor Porcella no quiere decir que nunca lo vayan a citar”, empezó diciendo el abogado de Claudia Meza,

“Tampoco quiere decir que se encuentre fuera de la investigación o denuncia”, agregó. Además, mencionó que por el momento la investigación es preliminar y luego pasará a preparatoria, y será en esta instancia donde se podría llamar a declarar al autodenominado ‘capitán prehistórico’.

El letrado aclaró que el fiscal podría evaluar (más adelante) si es que citará a todos los implicados en la denominada ‘fiesta del terror’.

Incluso Nicola Porcella podría ser el último en ser llamado a brindar su testimonio debido a una estrategia legal. “Podríamos decir que el fiscal puede estar diciendo: ‘Voy a citar al resto de las personas que no sean Porcella y voy a dejar para después su declaración a resultas de los que vayan revelando las víctimas del delito”, acotó.

“¿Entonces todavía no adelanto opinión? No voy a decir que el Ministerio Público. no hace su trabajo, ¿no?”, declaró Magaly Medina ante la explicación del abogado. “Entiendo. Lo de linda también lo tengo de bruta”, sentenció la presentadora de televisión que sacó a la luz la denuncia de Poly Ávila y Claudia Meza.

¿NICOLA PORCELLA TIENE CORONA?

