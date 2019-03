Esto es Guerra: Ivana Yturbe tuvo fuerte discusión con Karen Dejo

Ivana Yturbe tuvo fuerte discusión con Karen Dejo tras oír que la popular 'sabrosura' hablara mal de ella en diversos medios de comunicación. La nueva 'bomba' de 'Esto es Guerra' no se guardó nada y explicó el por qué de su incomodidad frente a la integrante de los 'retadores.

"Te he escuchado dar un montón de declaraciones. Como dije al comienzo....'A palabras necias, oídos sordos'. Pero sí quería preguntarte algo puntualmente a ti: '¿Tienes algún problema conmigo?", cuestionó la pareja de Jefferson Farfán.

Tras la intervención de Ivana Yturbe, Karen Dejo no se quedó callada y pidió que le dijera qué es lo que habló exactamente sobre ella.

"¿Qué has escuchado hablar?, ¿qué has escuchado hablar? Quiero saber que has escuchado hablar", replicó Karen Dejo con evidente incomodidad por la pregunta de la pareja de Jefferson Farfán.

"En si, absolutamente todas tus declaraciones, sobre todo una hace tiempo que en verdad, yo creo que...así como Ducelia no tiene que hablar de Mario, tú tampoco tienes que decir si yo fui algo bueno o malo...", aclaró Ivana Yturbe.

Karen Dejo se crispó y argumentó sobre sus declaraciones contra Ivana Yturbe, mientras que el rostro de Mario Irivarren expresaba picardía por la acotación de la 'sabrosura'.

"Yo jamás me he referido si tú has sido algo bueno o malo para Mario, porque yo no he estado en la relación de ustedes. Lo que he dicho es que creo que Mario si podría convivir contigo dentro del equipo, porque él ya ha superado varias cosas antes, es más, cuando estábamos en 'Combate', él estuvo compartiendo su momento con una exenamorada, lo cual sería más fácil para él conllevar una relación laboral contigo. Para mí, Mario emocionalmente ha estado más...ha amado y más enganchado a Alondra que contigo", aseveró Karen Dejo.

La ex de Mario Irivarren insistió e indicó que Karen Dejo habría dejado entrever que ella no era lo mejor para el capitán de los 'retadores'.

"Cuando recién empecé otra etapa de mi vida, la escuché diciendo que 'bien porque yo no era..que podría encontrar algo mejor'", acotó Ivana Yturbe.

Finalmente, la pareja de Jefferson Farfán advirtió que traería los videos donde Karen Dejo habla mal de ella sin ser comentarista de espectáculos, sino cuando vestía el uniforme de 'Esto es Guerra'.

'Esto es Guerra': Ivana Yturbe tiene fuerte discusión con Karen Dejo en vivo