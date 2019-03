Susan Ochoa: "Gracias a aquellos que siempre me apoyaron" [VIDEO]

Emocionada. La representante peruana en Viña del Mar, Susan Ochoa, no pudo contener la felicidad tras proclamarse ganadora de las Gaviota de Plata por Mejor Interprete y en la categoría internacional.

Durante la celebración, la cantante al borde de las lágrimas no dudó en dedicar su triunfo a sus fanáticos y amigos. "Gracias en primer lugar a Dios que me permite seguir mi sueño. Gracias a ustedes, a las personas que siempre me apoyan, a los que siempre esta conmigo, gracias. Esto es para todos los que confiaron en mi, esto les pertenece a ustedes. Muchísimas gracias, su amiga de siempre Susan Ochoa" señaló la flamante ganadora.

Luego de la celebración, el presentador del festival, Martín Cárcamo, le dedicó algunas palabras: "En este festival de la paz, la diversidad y de la unión de Latinoamérica estamos felices y le mandamos un gran abrazo a Perú porque te llevas estas dos gaviotas gracias a tu talento y trabajo.

Como se recuerda, Susan Ochoa se alzó como la ganadora en la categoría internacional y como mejor cantante, llevándose dos gaviotas y el respeto del 'monstruo de la Quinta Vergara'.