Melissa Loza es citada por la policía y padre de su novio hace fuerte acusación

Melissa Loza fue citada por la policía tras la requisa que le hicieron a su pareja Juan Diego Álvarez, quien fue investido por el presunto delito de micro comercialización de drogas.

Ahora, el padre de Juan Diego Álvarez asistió al programa de Magaly Medina para presentar sus descargos sobre el escándalo en el que Melissa Loza está inmersa por ser novia del joven implicado en el delito de posesión ilegal de cannabis sativa (marihuana).

"Ahora, está enamorada de mi hijo; sé que los dos están enamorados. Están tomando esto como si fuera lo contrario, que hay odio, hay mucha envidia.....Mi mismo hijo Juan Carlos que lo acuse a él, lo han sembrado. La han citado a Melissa y ella no tiene por qué ir....voy a explicar porque esto lo han manipulado", explicó el padre de Juan Diego Álvarez.

El suegro de Melissa Loza asegura que su hijo es inocente e involucra a un familiar de ser el responsable de todo el escándalo en que se ha visto envuelta la exintegrante de 'Esto es Guerra'.

"No hay autorización judicial para entrar a una propiedad. Mi hijo Juan Carlos les ha abierto la puerta, han entrado al cuarto de mi hijo Juan Diego, que lo tiene cerrado bajo llave, y no han encontrado nada. Él vive con Melissa...quien vive ahí es mi hijo Juan Carlos con su hijo, que ahora está internado en una clínica por drogas...es un centro de rehabilitación, no sé cuál", reveló el padre de Juan Diego Álvarez.

En ese mismo contexto, el padre de Juan Diego Álvarez indicó que existe una persona que manipula a la madre de Melissa Loza a realizar todas las declaraciones que han perjudicado a la modelo.

"Ella vive en Chimbote...acá hay algo oscuro. Bueno, ella yo sé que está manipulada por el señor Pedro 'Villarán', que es un tipo que conozco más de 24 años...es un tipo de lo más bajo que puede haber, se ha hecho de dinero bajo ciertas circunstancias que no quiero hablar... he traído pruebas contundentes que tiene denuncias. Él está manejando esto...", aseveró el suegro de Melissa Loza.

