Jonas Brothers:¿Qué significa 'Sucker', la nueva canción de los JB?

Después de seis largos años de expectativas, ilusión y espera, los Jonas Brothers finalmente anunciaron su regreso a la música. A través de un video en Youtube con un comediante estadounidense y diversos post en las redes sociales, los hermanos Nick, Joe y Kevin confirmaron el lanzamiento de lo que podría ser uno de los hits más esperados por las adolescentes y hoy jóvenes que crecieron con sus famosos singles 'When you look me in the eyes', 'S.O.S', 'Burning up', entre otros.

Los Jonas Brothers regresan y con fuerza y de la mano de un single de estreno al cual titulan 'Sucker', a estrenarse la medianoche de hoy. Muchas fanáticas vía Youtube y Twitter se han preguntado cuál será el nuevo estilo y mensaje musical que contendrá esta canción 'Sucker'. ¿Relatará un fracaso amoroso como 'Black Keys' o será un single dedicado a la diversión y a los amigos como 'Live The Party'?

Lo cierto es que 'Sucker', nueva canción de Joe Jonas, Nick Jonas y Kevin Jonas, tiene en el lenguaje estadounidense un significado peculiar. Para muchos, 'Sucker' se utiliza como un adjetivo para calificar a alguien de 'mamón', 'follón' o 'embaucador'. Mucho se cuestiona si el mensaje de los Jonas Brothers será un tanto subido de tono debido a que ya no están bajo la sombra de Disney y quieren adaptarse a un lenguaje americano más coloquial. ¿Podría una canción ser dedicada a los 'mamones o follones'?

Revisando el diccionario estadounidense también se puede observar que diversos jóvenes y adultos utilizan este término para referirse a a alguien que ha sido un 'Sucker', una persona ''estafadora' o 'embaucadora' en alguna materia. Ya sea con dinero, con un asunto en el trabajo o hasta en relaciones familiares.

Como se conoce, los álbumes entonados por Joe y Nick Jonas aguardan en gran parte canciones dedicadas al desamor y a la tristeza de perder a una persona amada. 'When you look me in the eyes", "Australia" y "Shelf" es un ejemplo de ello, por lo que no sorprendería que 'Sucker' sea una canción dedicada a una persona que los "estafó" o "embaucó" en un proceso de enamoramiento para luego abandonarlos.

A pocas horas de estrenarse la nueva canción de los Jonas Brothers, 'Sucker', son muchas las expectativas que se tiene del que apunta a ser el nuevo hit de Marzo. En el video Youtube compartido por los JB, los hermanos Jonas expresan la emoción de volver hacia las fanáticas que hoy bordean los veinte años de edad. Toda una generación aguardaba por ellos y hoy, sorprenden y alegran a muchas con su regreso.

Ahora solo queda esperar y estar atentos a las redes sociales para poder conocer su nuevo estilo musical y la letra con la que nos sorprenderá 'Sucker'. Mientras tanto, algunas fanáticas de los Jonas Brothers ya hablan del posible Tour de los Jonas Brothers 2019, pues se sabe que con un nuevo álbum siempre llega una gira musical: ¡This is an S.O.S!.