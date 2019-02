Guty Carrera habla de Melissa Loza y su pareja detenido por caso de drogas [VIDEO]

Melissa Loza continúa en el ojo de la tormenta, debido a que la exparticipante de 'Esto es Guerra' está en boca de todos a raíz de las revelaciones de su madre en el programa de Magaly Medina, donde confesó que la modelo estaba "secuestrada" por parte de su actual pareja; sin embargo, también reveló que habría consumido drogas.

Según confesó la mamá de Melissa Loza, la última vez que vio a su hija fue en Año Nuevo, y desde esa fecha no ha logrado encontrarse con ella, por consiguiente tomó la drástica decisión de aparecer en el programa. María Guadalupe Vigil contó que su hija no renovó contrato con ‘Esto es guerra’ porque ahora el joven de 33 años es su mánager y la aleja de todos.

Ante las fuertes declaraciones, algunos personajes de la farándula no dudaron en referirse al respecto, como fue el caso de su expareja Guty Carrera, quien confesó no saber que Melissa tenía una pareja y confía en que ella no está relacionada con el mundo de las drogas.

"Creo que ella no tiene nada que ver, ya son las autoridades las únicas que tienen que dar un veredicto final. No sabía ni siquiera que tienen una relación, no sabía que estaba en un problema de esa magnitud", confesó Guty Carrera, quien estuvo durante un tiempo con Melissa Loza hasta salir a la luz su presunta infidelidad con Milett Figueroa.

"Melissa es una persona que sabe lo que quiere, una persona que tiene muchos valores y muchos principios, yo no pongo las manos al fuego por nadie", dijo el modelo, quien no cree que la exfigura de 'Esto es Guerra' esté relacionada con una situación de tal gravedad.