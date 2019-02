Adolfo Aguilar le dice adiós a Latina

Adolfo Aguilar no va más por Latina. Así lo anunció el propio conductor a través de su cuenta de Facebook donde justificó su partida con ‘intereses personales’. “Mis intereses personales hacen que ya no sea parte de Latina, mi casa televisiva durante muchos años. Reconozco con honestidad y humildad que me dio mucho más de lo que esperaba…”, escribió el conocido conductor de programas como ‘El último pasajero’ y ‘Yo soy’,

“Gracias @latina.pe por todos estos años de trabajo, amistad y alegrías. Gracias a todos los grandes profesionales y amigos con quienes tuve la suerte de compartir tanto. Y gracias a cada uno de Uds. que siempre me apoyan y me siguen. Nuevos retos llegan y toca volar. ¡Vamos por más!”, agregó.

Ahora se especula que el reemplazante de Adolfo Aguilar en ‘Yo soy’ sería Renzo Schuller. Durante unas preguntas y respuestas que realizó Schuller en redes, habló sobre la posibilidad de trabajar junto a Katia Palma. ❖