Por ataque a Daniela Darcourt, Tilsa culpa a Salim Vera de promover violencia a la mujer

Le pidió que se ponga en los zapatos de la salsera. La modelo Tilsa Lozano apareció en el programa "En exclusiva", que conduce por la señal de Panamericana, para comentar el polémico incidente que protagonizaron los cantantes Daniela Darcourt y el líder de la banda Libido, Salim Vera.

Tilsa Lozano negó ser amiga de Daniela Darcourt, pero aparecía en televisión para defenderla porque no le pareció justa la reacción que tuvo Salim Vera cuando la vio subir al escenario del Alternativo Music Festival media hora después de haber empezado el concierto sin ella. La salsera y ex integrante de Son Tentación apareció en el evento para cantar sus temas, tomando el tiempo destinado para el concierto de Libido.

La presentadora de televisión no dudó en responsabilizar al rockero de promover la violencia a la mujer por su actuar en el concierto. Esto fue lo que le expresó en su programa.

"Los fans se excusan que Salim siempre actúa así en los conciertos. Todo bien, pero hazlo cuando a ti te toque cantar. Rompe la guitarra, rompe tu pantalón, el calzón. En tu momento. No hagas esto cuando una mujer, una artista, esta haciendo su trabajo. Nadie, ni tú ni nadie, tiene derecho de fomentar la violencia. Estamos en una época de no violencia contra la mujer, no al maltrato. Estamos tratando de que no hayan mujeres todos los días, ya ti porque te parece gracioso, fomentas a que la gente se ponga agresiva".

¿Qué pasó?

Daniela Darcourt tuvo una demora de media hora en el concierto, tiempo en el que su orquesta comenzó a tocar sus temas sin ella por presión de los asistentes, quienes en su mayoría tomaron lo ocurrido como una falta de respeto. La salsera subió al escenario para cantar "Adiós amor" en el tiempo designado a la banda Libido para realizar su concierto.

El cantante justificó su acción diciendo que rompió el micrófono para que los fans noten que ya iba a empezar su show.