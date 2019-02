Susan Ochoa se pronunció tras falla técnica en Viña del Mar [VIDEO]

Susan Ochoa, representante de Perú en la Competencia Internacional del Festival Viña del Mar, sufrió falla técnica en su primera presentación en la Quinta Vergara, pero logró obtener uno de los mejores puntajes.

Ante este inconveniente en su debut en el importante festival de la música, la cantante nacional se comunicó con el programa 'En casa' de Latina para contar detalles de su experiencia.

"Lo tomo de la mejor manera porque hasta en los mejores escenarios eso pasa y el día de ayer fue demostrado", expresó Susan Ochoa en comunicación telefónica.

"Lo que pasa es que nos ponen unos audífonos que te anulan todo el sonido, pero en ese momento estaba totalmente apagado y no se escuchaba nada. Entonces ahí no hay monitores y no canté porque no escuchaba nada", agregó.

Además, Ochoa dijo no estar molesta por este percance en su primera presentación en la Quinta Vergara: "Me ha pasado muchas veces y hay que comprender. Hay que seguir adelante porque lo bueno que se resolvió. Son cosas que pasan y ya está".

La intérprete peruana compite con artistas como Neven Ilic (Chile), Martina La Peligrosa (Colombia), Boni & Kelly (Cuba), Dayanara (Ecuador) y Mr. Saik (Panamá).

¿Cómo votar por Nicole Pillman y Susan Ochoa?

Se vota a través del app “Claro Viña” y es gratis. Se debe votar durante la presentación de cada una de las artistas peruanas. Son solo 3 minutos para votar.

