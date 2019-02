¿Lady Gaga no asistirá a los Premios Oscar 2019 por problemas de salud?

Ya arrancaron los Premios Oscar 2019 y cientos de personajes famosos ya se dejan ver en la premiación más grande del cine a nivel mundial. El Dolby Theatre ya está repleto de artistas que serán reconocidos por la excelencia y el activismo social que participaron en producciones durante el 2018.

Sin embargo, la falta un personaje importante en los Oscar 2019 podría opacar la gala, que está organizada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (AMPAS).

Según un club de fans de Twitter que sigue a Lady Gaga, la artista y protagonista de la película 'A star is born' no podrá asistir a los Premios Oscar 2019 debido a problemas de salud. Pero quien sí participará de la gala es el actor Bradley Cooper, coprotagonista de la película nominada a Mejor Película.

Lady Gaga también compite en la categoría Mejor Actriz, grupo en el que también están Yalitza Aparicio con 'Roma', Glenn Close con 'The Wife', Olivia Colman con 'The Favourite' y Melissa McCarthy con 'Can You Ever Forgive Me?'

Por su parte, Bradley Cooper interpretará 'Shallow' con la cantante Trisha Paytas, quien originalmente fue elegida como Ally para la película.