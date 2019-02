El actor Billy Porter sorprende en los Premios Oscar 2019 al llevar un vestido largo y negro [VIDEOS]

Ya arrancó la alfombra roja de los Premios Oscar 2019 y más de un famoso dice presente para lucir sus mejores vestuarios. Y no es para menos, pues los Oscar 2019 son una importante vitrina para que los personajes reluzcan sus trajes de alta costura.

Entre los primeros personajes que asistieron y derrocharon estilo está la actriz y periodista Maria Menounos, la cantante Laura Marano, la coreógrafa Shangela, el actor Billy Porter, etc.

Este último fue quien sorprendió más por su atuendo. No faltaron los flahes ni las miradas atónitas cuando los asistentes a los Oscar 2019 vieron el vestido negro y largo del actor. En la delantera de la vestimenta de Billy Porter tenía una suerte de esmoquin.

Todo esto después de que el actor acaparó las portadas por atacar a Donald Trump en un interesante discurso de ocho minutos. La razón de ello recae en que el presidente de los Estados Unidos nunca mencionó a las personas LGTBI en su discuro sobre el Estado de la Unión en 2019, entonces Billy Porter decidió hacerlo por su cuenta.

Como se recuerda, el actor que ha deslumbrado en los Premios Oscar 2019 grabó su propio discurso acerca de la igualdad y lo difundió por medio del canal 'Gay Logo' previo a que Donald Trump fuera al Congreso.

