Andrés Hurtado reveló haber sido operado por el cirujano de Kim Kardashian [VIDEO]

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Andrés Hurtado mostró su nuevo retoque. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que el cirujano que lo intervino es el mismo que le hace los 'arreglos' a Kim Kardashian.

"Estoy muy feliz al lado de mi hija Josetty, pues tuve el privilegio de ser atendido en Beverly Hills por Simon Ourian, el doctor número uno del mundo y médico de las grandes celebridades como Kim Kardashian y Olivia Culpo", escribió el conductor de 'Porque hoy es sábado con Andrés'.

Continuó explicando que la intervención que se hizo a la nariz con el fin de perfilarla, no le produjo dolor, ni tuvo que atravesar por una compleja cirugía. "Gracias a su revolucionaria técnica y profesionalismo reconocido a nivel mundial, en tan solo 15 minutos, obtuve satisfactorios resultados transformando mi perfil y dándole un contorno recto", señaló el papá de Josetty.

Esta publicación estuvo acompañada de un extracto del video que su hija publicó en su canal de YouTube. El conductor, además reveló a un diario local, que esta intervención fue un regalo de Josetty.

"Me hice todos los retoques que te puedes imaginar. Es un médico de primer nivel mundial. Lo hice de un día para otro, ahorita estoy ligeramente hinchadito, pero estoy feliz porque esto te llena de vida. Como es la vida, antes yo la apoyaba y ahora ella lo hace conmigo”, declaró el también imitador al diario Ojo.

Este fue el video publicado por Andrés Hurtado

Dijo también que quiere trabajar su cuerpo a tal punto de poderse comparar con Nicola Porcella o Erick Sabater. "Me encantaría formarme cocos, quiero el sic pack. Yo quiero ser como Dorian Gray, nunca quiero envejecer. Por eso me operaré mensualmente. Yo me veo hermoso, guapo y delicioso", finalizó.

Este es el video completo de Josetty Hurtado