Kylie encuentra sustituta para su mejor amiga Jordyn tras escándalo de infidelidad

¿Será su nueva amiga? Kylie Jenner se encuentra decepcionada por la tracción de su mejor amiga Jordyn Woods, quien es señalada por Khloé Kardashian de interferir en su relación con el basquetbolista y padre de su hija Tristan Thompson. Justamente la dueña de Kylie Cosmetic ha decidido volver a su vida normal por lo que se fue de compras por Los Angeles, pero no fue sola, sino con una nueva amiga, ¿será el reemplazo de Jordyn?

Jordyn Woods salió al frente y reconoció que todo lo que se ha dicho es cierto, Kylie al parecer ha decidido dar vuelta a la página y continuar con sus actividades de la forma que más le gusta, es decir haciendo compras y qué mejor que hacerlo acompaña. "Solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en toda esta situación. Ha sido real", se le oye decir a Jordyn durante la presentación de su nueva línea de pestañas en evento el último miércoles.

Por su parte, la menor de Kim Kardashian fue vista el último viernes a la salida de una boutique de Cartier en Los Angeles, Estados Unidos, pero estuvo sola, sino junto a una nueva amiga, Heather Sanders, una chica a quien no es tan común ver con Kylie, pues su inseparable compañera era Jordyn.

Vestida de negro y con un abrigo café, Kylie Jenner intentó evadir los fotógrafos, aunque fue imposible pues las imágenes se filtraron en las redes sociales. Por momentos se cubrió el rostro con su bolsa de compras, aunque cuando se le veía su rostro, lucía seria y no triste.

Hasta el momento la menor del clan Kardashian Jenner no se ha pronunciado tras el escándalo ni en sus redes sociales, espacios donde suele subir fotos y videos de su día a día, tal como ya lo hicieron sus medias hermanas Kim y Khloé Kardashian.





Respuestas de Khloé

Khloé no se ha ocultado en medio de la ruptura, ya que más tarde apareció en un evento de moda. Pero detrás de su aplomo público hay un mundo de dolor, como expresó en su Instagram Story este sábado. "Tenemos que aceptar que algunas personas están realmente jo**das y no es nuestro trabajo arreglarlas", escribió. "Las personas más hermosas que hemos conocido son aquellas que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha, la pérdida y han encontrado la manera de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que las llena de compasión, gentileza y de una profunda preocupación amorosa. Las personas hermosas no solo suceden".

También compartió una cita inspiradora: "No dejes que la vergüenza te impida pedir el apoyo que deseas. El sufrimiento se hace en silencio, termina con hablar. Todos tienen un capítulo oscuro. Haz que tus sombras desaparezcan iluminando a los tuyos. Encuentra el aliento y la fuerza necesaria para enfrentar el sol. Recuerda que las nubes son temporales. Cree que mejora ".



