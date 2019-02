Actriz Anaí Padilla denunció que fue agredida por conductor de taxi

Violencia de género. La destacada actriz de teatro y televisión Anaí Padilla, denunció que fue víctima de agresión por parte de un conductor de un popular aplicativo de taxi que solicitó para ir a Barranco. La agresión habría iniciado porque el chófer no quiso seguir el pedido de Padilla, quien le hizo saber que prefería cambiar de ruta. "El viaje se inició, yo venía sentada en la parte de atrás, a la derecha del conductor", escribió al inicio de una extensa publicación en redes sociales.

En la publicación, da el nombre del agresor y pidió a sus seguidores, compartir la denuncia. "Anoche fui agredida por un conductor de Taxi Beat (el conductor llamado Jorge Vega Aguilar). Le sustenté que yo como pasajera puedo elegir la ruta, que me estaba poniendo me peligro, etc. Lo que sucedió al instante fue que comencé a recibir agresión verbal, luego se sobre paro en tres oportunidades en plena Vía Expresa (por abajo) diciéndome con actitud burlona que me bajara ahí, cosa que obviamente no iba hacer".

Según la denuncia formal de Padilla, la agresión continuó. "Se ponía más agresivo y arriesgándome, le dije que si tanto quería que baje de su auto, que me dejara ahí (en Angamos). Alterado me respondió que si ya me había traído hasta ahí, le tenía pagar y al contestarle que si no estaba cumpliendo con el servicio como pretendía que le pagué, giró violentamente hacia mí y trató de amedrentarme arrancándome una bolsa de papel, donde llevaba mis cosas, la cual la lanzó hacia la pista".

La actriz denunció también a la aplicación. "Los denuncio. Se supone que es una aplicación de “taxi seguro” por ende, deberían tener un mejor filtro para los conductores que ingresan. Espero se comuniquen pronto conmigo y que a la brevedad, separen a este joven de su lista de conductores. Felizmente encontré a una mujer serenazgo de Surquillo, quien me ayudó a detenerlo y llamó a la policía. Esta es una situación de riesgo a la que estamos expuestas las mujeres todos los días. Él se sintió con todo el súper poder de actuar así, ya que sabía que yo no me iba a poner a su mismo nivel de violencia. Creyó que iría corriendo asustada y callaría, pero ¡NO, BASTA DE CALLAR y BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER!".