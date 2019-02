Stephanie Valenzuela rompe su silencio y habla de la 'fiesta del terror' [VIDEO]

Stephanie Valenzuela se pronunció sobre la polémica 'fiesta del terror', donde Poly Ávila y Claudia Meza fueron drogas con metanfetaminas. Luego que Nicola Porcella pasara por el programa 'Válgame Dios', la modelo decidió aclarar las dudas sobre su supuesta participación en la celebración de Asia.

La modelo dejó a un lado sus desenfrenados twerking y decidió hablar de lo que sucedió en la madrugada del 26 de enero en Asia. Stephanie Valenzuela no pudo ocultar un gesto de sorpresa al responder sobre el particular.

"Aparentemente, habrían puesto sustancias a las chicas en un trago; sin su consentimiento, ellas le habían ingerido", se le oye decir a la reportera, mientras que Stephanie Valenzuela le respondió lo siguiente: "Si es así, en verdad que lástima, qué lástima que pasen esas cosas".

En otro momento, Stephanie Valenzuela habló de su experiencia que ha tenido en diversas celebraciones y agradeció a Dios que no le haya pasado nada.

"A cualquier chica que le pase eso me da mucha pena. Me puede pasar a mí, a mi hermana, que se yo....La verdad nunca he tenido ningún problema de esos, gracias a Dios", expresó la 'chica twerking'.

Al parecer, Stephanie Valenzuela ha decidido llevar una vida más ordenada y alejada de los escándalos. La modelo se divierte junto a su comadre Paula Manzanal y derrocha amor por su ahijado Valentino.

Tras ser preguntada por la posibilidad de tener un hijo, Stephanie Valenzuela dijo lo siguiente: "¡Ay Ojalá! Pero ahorita estoy full con trabajo...Ya toca, ya".

En tanto, el conductor Rodrigo González no pudo ocultar su asombró por el gran cambio de Stephanie Valenzuela. El popular 'Peluchín' creyó que era una caracterización de la modelo, luego de oír cada una de las respuestas durante la nota.

