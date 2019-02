Courteney Cox se despidió de su hija y pareja al creer que moriría en un avión

Tras el desperfecto que sufrió el avión privado de Jennifer Aniston, que trasladaba a sus amigos y familiares a su fiesta por la celebración de sus 50 años, la actriz Courteney Cox reveló que el susto que se llevó fue de tal magnitud que decidió mandarle mensajes de despedida a su hija y a su pareja.

Cox, viajaba junto con Aniston y otra comitiva en el mismo jet privado hacia Cabo San Lucas, en la Baja California, cuando sucedió el incidente. Fue entonces, que empezó a textear a su hija Coco de 15 años y a su pareja, el músico Patrol Johnny McDaid. "Le mandé un mensajito a Coco. 'Te quiero'. No le dije por qué... También a Johnny. A él le conté todo lo que estaba pasando, y cuando todo acabó hice una videollamada con él". La actriz y el vocalista del grupo Snow Patrol, de 42 años, mantienen una relación de ida y vuelta desde 2013. Anunciaron su compromiso en 2014, pero nunca se han casado.

"No tengo ningún miedo a volar, mi padre era piloto. Pero pasé verdadero miedo, porque cuando despegamos oímos un ruido muy, muy fuerte y fue como: 'Vaya, con ese ruido me parece que tendríamos que revisar bien el neumático y efectivamente, no había neumático, no había ni rueda". Al parecer, un problema en el despegue hizo que la rueda se perdiera", contó Courteney Cox.

"Por suerte, había dos ruedas a cada lado y dos en la zona frontal. Estuvimos en el aire durante cuatro horas, quemando combustible y pensando constantemente cómo iba a ser cuando aterrizáramos... Pero tocamos tierra de forma muy suave", agregó Cox quien finalmente, junto al grupo formado por unas 10 mujeres (la mayoría de ellas actrices y guionistas de cine y televisión), consiguieron aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Ontario, (California). Posteriormente cambiaron de avión y continuaron el viaje.