Renzo Costa reveló qué le indignaba cuando estaba con Brunella Horna [VIDEO]

Renzo Costa y Bruenella Horna fueron una de las parejas más populares y polémica de le televisión peruana debido a la amplia diferencia de edades entre ambos. Incluso, en algún momento el padre de la joven modelo se pronunció y se mostró incómodo al enterarse que su hija y el popular 'Rey de los cueros' tenían planes de matrimonio.

Además, uno de los temas que generó distintas especulaciones fue cuando la ex chica relity anunció que se lanza como empresaria, y luego reveló que tiene 13 tiendas de ropa. Esto hizo que algunas personas crean que el empresario habría aportado algo de dinero para que su enamorada incursione en los negocios. Rumores que hoy Renzo Costa dio impactantes revelaciones en el programa de 'Andrea al mediodía' de ATV.

La periodista Andrea Llosa le preguntó al popular 'Rey de los cueros' si se siente orgulloso de haber sido pareja de Brunella Horna, a lo que el empresario respondió:"sí, de todas [las parejas que he tenido]. Cada una me ha aportado y ha dado momentos felices y siempre estaré agradecido".

Luego, la conductora de televisión no se limitó en preguntar si es verdad que él financió las tiendas que ahora tiene la joven modelo, actual pareja del congresista Richard Acuña. "Todo el mundo cree que Brunella había estado contigo por tu plata...".

Ante este comentario, Renzo Costa no tuvo reparos en aclarar aquellas especulaciones. "A mi me indignaba eso. Es una chica bien chamba. Increíble. Era algo que me enamoró, más que su físico, lo emprendedora que es. Le encanta trabajar. Tenía un motor interno", mencionó el empresario de 44 años.

Renzo Costa en el programa 'Andrea al mediodía' de ATV

Brunella Horna y Renzo Costa historia de amor