Angie Arizaga responde a los ataques de Magaly Medina por defender a Nicola Porcella

Angie Arizaga fue consultada por un medio local sobre qué opina de los fuertes comentarios que Magaly Medina le dedicó por defender a Nicola Porcella, su expareja. La modelo no se quedó callada ante el controversial caso que paralizó la farándula peruana desde hace unos días, donde las modelos Claudia Meza y Poly Ávila denunciaron haber sido drogadas en la fiesta.

Como se recuerda, Angie Arizaga fue una de las primeras integrantes de los reality en ser consultada sobre qué opinaba respecto al caso en el que está involucrado su expareja, ya que Nicola había sido señalado por "obligar" a las asistentes a beber el alcohol mezclado con la supuesta droga.

"Estoy segura que él (por Nicola Porcella) no está metido en estas cosas para nada. Somos chicos reality, pero también somos deportistas y nos cuidamos un montón. Tener que involucrarnos en eso (por el caso Poly Ávila) y sin fundamento... porque ni nombres dicen. Eso nos deja mal, pero yo conozco a mis compañeros y que estén metidos en esas cosas se me hace extraño y no creo que sea real", señaló Angie Arizaga para La República en una rueda de prensa de su programa 'La Previa'.

Sus palabras provocaron que Magaly Medina arremeta en su contra: "Creo que deberías acordarte de aquellas conversaciones porque fueron escandalosas. Parece que ella no recuerda que esas palabras salieron de su boca", comentó Magaly Medina, quien volvió a difundir las duras revelaciones de la 'negrita' en el 2015.

Tras ser consultada sobre los ataques de los que fue víctima por defender a su expareja, la popular 'Negrita' dejó en claro que no desea tener problemas con la conductora. "Mucho menos (va a hablar de Magaly). No es mi tema, no estoy para 'dimes y diretes' con nadie. Lo que yo tengo que hablar, lo hablo en persona", dijo para el diario Ojo.

Sin embargo, pese a la prohibición de América, la modelo dejó en claro que siempre "va a querer lo mejor para él (Nicola)", además destacó que Nicola Porcella "es un caballero" tras pedirle que deje de defenderlo para que no se vea involucrada.

Habló claro y fuerte

Nicola Porcella le pidió a Angie que no opino sobre lo que sucede

En el detrás de cámaras del programa 'EVDLV', el modelo Nicola Porcella tomó unos minutos para poder enviar un mensaje a su expareja Angie Arizaga. Él no dudó en agradecerle por poner las manos al fuego por su persona, defendiéndolo de las acusaciones que se han hecho en su contra, vinculándolo a los casos en los que se habría drogado a las modelos en una parrillada organizada en Asia.

El chico reality le agradeció que lo haya defendido, pero le pidió que no opine sobre el tema por su bien. "Ella sabe como soy, le agradezco por lo que dijo, por defenderme", fue lo que manifestó en sus primeras declaraciones a Válgame Dios. También añadió que "mejor deje las cosas así", pidiéndole que no se involucre más en el polémico asunto que está en investigación.