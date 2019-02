Brie Larson, la nueva superheroína

‘Capitana Marvel’ es el otro gran personaje para Brie Larson, a tres años de ‘Room’ (‘La Habitación’), una película indie que le valió el Óscar cuando competía con Cate Blanchett y Jennifer Lawrence.

En ‘Room’ dio vida a la adolescente ‘Joy Newsome’ que es secuestrada durante años y que producto de los abusos, queda embarazada y cría a su hijo en un mundo imaginario para protegerlo.El filme se estrenó con halagos de la crítica y la actriz recibió la propuesta para ser la primera superheroína en tener un protagónico en el universo Marvel.

“Tenía muchas dudas de encontrarme. Pensé: ‘No creo que lo que viene con una película como esa sea algo que pueda aprovechar y mantener. Soy demasiado introvertida. Simplemente me derrumbaré’. ... Pero luego empezaron a hablarme sobre esta película, y yo dije, ‘Caramba, esta es la culminación de muchas cosas que he querido’”, comentó a The Hollywood Reporter Larson, descrita como una “feroz activista” por la igualdad.

A menos de un mes del estreno de la cinta de Anna Boden y Ryan Fleck(en Perú se estrenaría el 7 de marzo), en Estados Unidos ya hacen aproximaciones sobre la taquilla. “Sé que es emocionante y divertido decir: ‘¿Se hundirá o flotará?’ ‘¿Qué va a pasar?’ ‘¿Pueden existir mujeres en el mundo?’ ‘¡No estamos seguros todavía!’ Pero las mujeres han estado abriendo películas desde la era silenciosa. Hemos sido parte de cada movimiento artístico importante”, declaró la actriz que en breve presenta ‘Unicorn Store’, su debut como directora vía Netflix.

Después del estreno de ‘La Mujer Maravilla’ de DC, ‘Capitana Marvel’ la mujer que dispara explosivos desde sus manos y lucha contra los alienígenas o, –con su nombre civil– ‘Carol Danvers’, una piloto de la Fuerza Aérea en una época en la que no se permitía a las mujeres en combate; es de las pocas oportunidades que ha tenido una mujer para liderar una millonaria franquicia. En este caso, se trata de una apuesta de 130 millones de dólares.

Brie Larson es además una de las organizadoras de ‘Time’s Up, el movimiento feminista que se impulsó desde Hollywood contra el abuso sexual. “La naturaleza de esta película significa que estoy teniendo conversaciones que me gustaría tener sobre lo que significa ser una mujer. Qué fuerza tiene, la complejidad de la experiencia femenina, la representación femenina. Es sorprendente y genial que mi primera película gigante tenga ese tipo de conversaciones. Pero esa es la razón por la que he esperado”, sostuvo la actriz. De hecho, se creó la etiqueta #CaptainMarvelChallenge para impulsar a que las niñas vayan a ver esta película.

En reuniones con el equipo de producción, se pusieron de acuerdo en varios puntos, incluso en la ropa que usaría ‘Capitana Marvel’, representada en los comics con ropa diminuta. En cuanto a la caracterización, la actriz ha colgado en Instagram videos de su entrenamiento, el cual implicó empujar un Jeep de 500 libras, con el tanque de gasolina lleno y un copiloto.

Larson ganó $ 5 millones por esta película, como parte de un acuerdo que superó lo que cobró Robert Downey Jr. por su primera cinta como Iron Man y Chadwick Boseman por Pantera Negra, la primera de superhéroes nominada al Óscar. ❖