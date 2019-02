Génesis Arjona: Fans elegirán su vestido de novia

La prensa panameña, destaca que 'La Barbie', Génesis Arjona, se encuentra tan emocionada con su próximo matrimonio, que no ha dudado en hacer participes del acontecimiento a sus seguidores en sus redes sociales. Como se recuerda, la ex integrante de 'Esto es Guerra', se comprometió en el Día de San Valentín, evento que no dudó en anunciarlo a travé de su cuenta de Instagram. La modelo compartió una foto de su anillo en el cual se lee 'Le digo sí'.

Génesis, hizo la convocatoria a través de un 'live' en su cuenta de Instagram, para anunciar que les daría la opción a sus seguidores de escoger su vestido de novia. Según Arjona, ha decidio hacer esto, pues quiere darles a sus mejores fans un regalo, por todo el apoyo que le dan. La popular modelo, además, ha señalado que respecto a su incursión en la política, se encuentra estudiando diversas propuestas.

¿Pero quién es el dueño del corazón de Arjona?. Esta pregunta es la que se hacen sus fans, pues jamás se ha visto en público ni en redes sociales con ella. A él solo se le conoce como #R. El misterio será revelado, al parecer, se revelará el día de la boda. Hay que recordar que antes de Patricio Parodi iniciará su relación con Flavia Laos, el chico reality fue vinculado con Génesis Arjona cuando fue invitado a ser parte de la versión panameña del programa en el que participa. Incluso la modelo le devolvió la visita al participar en dicho espacio juvenil.