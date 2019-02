La chica del clima de Argentina se luce en jacuzzi y deja al descubierto un detalle [VIDEO]

Sol Pérez, presentadora argentina, tuvo singular manera de celebrar sus 4 millones de seguidores en Instagram, que no solo se dio el gusto de comer pizza, sino además, para alegría de sus fieles admiradores, compartió una fotografía en la que se luce dentro de un jacuzzi y esbozando una ligera sonrisa.

"¡Felices los cuatro! Somos 4 millones", escribió con orgullo Sol Pérez dejando reflejar su felicidad en la imagen y mensaje que publicó en la mencionada red social. Y, en cuestión de horas, la 'gaucha' recibió miles de comentarios donde sus fanáticos, no solo la felicitaron por este logro, sino que destacaron su belleza, mientras que otros usuarios dejaron peculiares mensajes al cuestionar cuántas tajadas de pizza habría degustado.

"Así da gusto comer pizza. Sos muy hermosa Sol", "Sos una Diosa. Un bombazo ¡Qué cuerpazo!", "Bravo hermosa", "Tú eres sinónimo de todos mis deseos", fueron algunos textos que dejaron los seguidores de la presentadora argentina. Mientras algunos hacían comentarios de elogios, otros se percataron de divertido "error" que la instantánea, ya que se observa que la caja tiene las 8 porciones de pizzas, la cual demostraría que la tajada que Sol Pérez tiene en la mano sería de una segunda entrega.

"¿Cuántas porciones tiene la pizza, 9? raro ¿no?", "¿Qué onda la porción en la mano? ¿de dónde la sacó? jaja", "Si esa pizza está completa...la porción de la mano, ¿de donde es?", "Que golosa! Todavía no terminaste la primera pizza y ya te estás por comer otra?", escribieron algunos fans de Sol Pérez.

No cabe duda que Sol Pérez, ex chica clima de Argentina, vedette y figura de la revista teatral Nuevamente juntos, además de tener belleza tiene popularidad, la cual la hacen acreedora de esos cuatro millones de seguidores. Pese que hay una gran diferencia en el número con Yanet García, la chica del clima' del programa 'Hoy' de Televisa (México), cada vez está ganando más admiradores y no sería sorpresa que en algún momento llegue a estar a la par que la mexicana.

Foto que publicó Sol Pérez en Instagram para celebrar sus 4 millones de seguidores.





Sol Pérez: Chica del clima en Argentina

Yanet García en Instagram: Chica del clima cuenta con 9 millones de seguidores

Yanet García: Chica del clima del programa hoy de Televisa