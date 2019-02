Ernesto Pimentel: "Poly no estará en El reventonazo de la chola Chabuca"

Con un elenco renovado y nuevas secuencias regresa este sábado Ernesto Pimentel con El reventonazo de la Chola Chabuca. El espacio de humor tiene como objetivo divertir al televidente sin caer en el morbo y excesos. "Tengo la responsabilidad De ofrecerle al público humor sano y no controversia", mencionó Pimentel quien para esta nueva temporada contará con Susy Díaz, entre otras figuras.

"Tengo un micro lleno de artistas que me acompañarán a lo largo del año, tener el honor de contar con Susy Díaz quien regresa al humor. Asimismo está dentro del elenco Kike Suero quien decidió volver al programa. En cuando a 'Melcochita' lamentó si no se sintió cómodo en mi espacio, pero quiero que sepa que lo admiró y que las puertas del programa siempre estarán abiertas para él", anotó.

Pimentel además se refirió a Poly Ávila, quien también sería parte de su elenco. “Nosotros teníamos a Poly en la presentación, incluso grabó algunas secuencias para el programa pero considero que después de su denuncia no se le debe exponer es por eso que me pareció oportuno que no este, creo que no es justo trivializar la situación de las personas", dijo tras descartar hacer una entrevista a la modelo argentina.

Asimismo Ernesto evitó pronunciarse sobre la denuncia que realizó Poly en torno a que fue drogada en una fiesta en Asia en la que participaron 'chicos reality'. "Creo que no es momento para comentar ese tema, prefiero no tocar el tema", anotó y más bien invitó al público a ver el estreno de la nueva temporada de El reventonazo de la chola Chabuca desdes este sábado a las 8 p.m. por América TV.