Rosángela Espinoza sorprende al ser captada estudiando en pleno programa [VIDEO]

Rosángela Espinoza sorprendió a todos sus seguidores en la última edición del programa 'Esto es Guerra', debido a que la modelo fue captada por las cámaras cuando estudiaba para su examen, ya que se encuentra a pocos meses de terminar su carrera universitaria.

La 'barbie peruana' no desaprovecha la oportunidad para presumir sus altas notas a través de las redes sociales, por ello no duda en sacrificar algunos momentos del programa para ponerse al día con los cursos de la universidad, dejando en claro que no solo es un rostro bonito.

Menos de un año (termina su carrera) así que ya me van a ver con mi toga. Se basa en disciplina, constancia y lo más importante es tener actitud", comentó Rosángela Espinoza para América Espectáculos, donde lució muy emocionada al confesar que le falta muy poco para culminar con su carrera.

La guerrera dejó en claro que tiene metas muy altas, ya que su sueño es ingresar a trabajar a Google o Facebook, por ello se mostró en contra de los estereotipos que giran entorno a los chicos reality, ya que en muchas oportunidades ha sido víctima de duros comentarios que cuestionaban su inteligencia.

"Se dicen muchas cosas. A veces el público no conoce a lo que nos dedicamos porque solo nos ve en competencia, pero no ve más allá de las cosas personales y profesionales que realizamos", sentenció la concursante de 'Esto es Guerra', quien estudia en sus tiempos libres para mantener sus notas.

Rosángela Espinoza muestra sus notas en la universidad

Rosángela Espinoza y su mensaje para personas que estudian en la universidad