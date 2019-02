Angelina Jolie pasa duro momento tras reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Brad Pitt y Jennifer Aniston remecieron los medios de espectáculos a nivel mundial a raíz de su sorpresivo reencuentro durante el cumpleaños de la actriz, provocando un fuerte golpe a Angelina Jolie, quien jamás habría imaginado que el acercamiento entre ambos artistas se haya dado con tanta rapidez tras poner fin a su romance con el galán de Hollywood.

Como era de esperarse, la presencia de Brad Pitt en la celebración número 50 de Aniston provocó un gran revuelo en los medios de espectáculos, y más aún en Angelina, quien se habría quedado sorprendida al enterarse de lo sucedido en la fiesta que estuvo en boca de todos.

"Era consciente de que estaban en contacto pero desconocía que habían vueltos tan cercanos", comentó una fuente cercana de la protagonista de 'Maléfica' para el sitio Hollywood Life. "Esto trae a Angelina un montón de emociones diferentes pero no está obsesionada con ello. A pesar de lo duro que es para ella saber que Brad y Jennifer vuelven a verse, no hay nada que pueda hacer al respecto y ha elegido no focalizar sus energías en este tema", confesó la fuente.

Batalla legal de Angelina Jolie y Brad Pitt

A más dos años de haber terminado con su romance, Angelina Jolie y Brad Pitt aún están estancados en una batalla legal por la custodia de sus hijos, debido a que el actor desea el 50% de la custodia de sus 6 hijos, además de pasar tiempo con ellos sin la necesidad de ser supervisados constantemente, debido a que la actriz contrató niñeras que nunca los dejan solos.

Como se recuerda, desde el 20 de setiembre del 2016 Angelina presentó su solicitud de divorcio tras un presunto incidente en un avión, donde según los medios, el galán de Hollywood ejerció violencia contra Maddox su hijo mayor, pero hasta el momento no se ha llegado a una conclusión.