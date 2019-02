Cuarón protesta por premios fuera del Óscar

Como era de esperarse, las voces más importantes del cine se dejaron escuchar luego de que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas mencionara que serán cuatro las categorías del Óscar que se anunciarán durante cortes comerciales en un intento por acortar la gala de premios a tres horas. Todo eso, el próximo 24 de febrero.

Y es que los honores a la mejor fotografía, edición, maquillaje y peinado, y cortometraje serán presentados fuera del aire en la ceremonia, dijo un vocero. Los discursos de los ganadores se transmitirán más tarde durante la velada y también podrán verse en vivo a través de Oscar.com y en las cuentas de la Academia en redes sociales.

“En la historia del cine, las obras maestras han existido sin sonido, sin color, sin historia, sin actores y sin música. Ninguna película individual ha existido sin cinematografía y sin edición”, publicó en Twitter el director de la premiada Roma, Alfonso Cuarón, dejando claro que no estaba nada de acuerdo con la decisión que tomó la Academia.

“Si puedo: no me atrevería a sugerir qué categorías cortar durante el show de los Óscar, pero la de Cinematografía y la de Edición están en el corazón de nuestro oficio. No se heredan de una tradición teatral o literaria: son el cine mismo”, publicó por su lado Guillermo del Toro a través de Instagram.

A Cuarón y del Toro, se ha sumado también el actor y productor Seth Rogen, quien hizo gala de la ironía en un post: “Qué mejor modo de celebrar los logros del cine que no honrar públicamente a las personas cuyo trabajo es, literalmente, hacer cine”.

En la carta que difundió la Academia a sus integrantes para explicar las razones detrás de los cambios, John Bailey, presidente de la entidad, escribió: “La forma de ver los premios de la Academia ha cambiando rápidamente en nuestro mundo multimedia. Nuestro espectáculo debe evolucionar para seguir promoviendo con éxito la promoción de películas para una audiencia mundial. Esta ha sido nuestra misión principal desde nuestra fundación hace 91 años, y sigue siendo la misma hoy en día”, señaló Bailey, quien también deslizó que estos cambios se mantendrán de ahora en adelante, al confirmar que en el 2020 las categorías que se emitirán durante el corte publicitario serán otras e irán rotando todos los años sin que se repitan.